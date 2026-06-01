Dolancourt

Journée bien-être à Nigloland

Nigloland Dolancourt Aube

Tarif : – – Eur

65

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:45:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dès 9h00, laissez-vous guider par Ophélie Coaching pour débuter la journée en douceur avec un cours de Pilates en plein air, dans le cadre verdoyant des jardins de nos hôtels. Un moment privilégié pour se reconnecter à soi, respirer et se revitaliser.

À partir de 10h00, prolongez l’expérience avec un délicieux brunch au restaurant Erizo. Savourez une sélection gourmande de mets sucrés et salés dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Puis, laissez place au plaisir et à l’aventure avec une journée à Nigloland, pour profiter des attractions en famille ou entre amis.

Programme complet

– Rendez-vous à 8h45 à l’Hôtel des Pirates

– 9h00 cours de Pilates

– 10h00 Brunch au restaurant Erizo

– Puis accès au parc Nigloland pour la journée

Que vous soyez amateur de bien-être, gourmand ou en quête de sensations, cette journée est l’occasion idéale de vous faire plaisir !

À noter le tapis de sport n’est pas fourni, vous devez l’apporter lors de la séance.

Attention, les places sont limitées il est nécessaire de vous inscrire au préalable ! 65 .

Nigloland Dolancourt 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 94 52

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English :

L’événement Journée bien-être à Nigloland Dolancourt a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne