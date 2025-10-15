Journée Bien-Être à Pornic Salle Joséphine Baker Pornic

Salle Joséphine Baker 28 Rue Sainte-Victoire Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15 12:30:00

2025-10-15

Journée bien-être organisé par le groupe vie sociale, à Pornic à la Salle Joséphine Baker.

Sophrologie, massage, beauté… une journée pour se ressourcer

Le Groupe Vie Sociale, collectif rassemblant plusieurs structures et associations du médico-social du Pays de Retz, donne rendez-vous pour une journée dédiée au bien-être.

Au programme des ateliers individuels et collectifs pour prendre soin de soi et découvrir différentes pratiques favorisant le bien-être et la détente, telles que

la sophrologie,

le massage,

la rigologie,

le reiki,

mais aussi des ateliers beauté et coiffure.

Le CCAS de Pornic, membre du comité de pilotage, participe activement à l’organisation de cet événement. .

Salle Joséphine Baker 28 Rue Sainte-Victoire Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 53 73 94

English :

Wellness day organized by the social life group, in Pornic at the Salle Joséphine Baker.

German :

Wellness-Tag, organisiert von der Gruppe Soziales Leben, in Pornic in der Salle Joséphine Baker.

Italiano :

Giornata del benessere organizzata dal gruppo di vita sociale, a Pornic presso la Salle Joséphine Baker.

Espanol :

Jornada de bienestar organizada por el grupo de vida social, en Pornic en la Salle Joséphine Baker.

L’événement Journée Bien-Être à Pornic Pornic a été mis à jour le 2025-10-03 par I_OT Pornic