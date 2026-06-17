Journée bien être Aigrefeuille-d’Aunis
Journée bien être Aigrefeuille-d’Aunis dimanche 5 juillet 2026.
Aigrefeuille-d’Aunis
Journée bien être
Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez nous retrouver au lac de Frace pour un retour à soi et une connexion.
Une journée pour se ressourcer, se reconnecter et prendre soin de soi.
Ateliers de bien-être, Conférences, Echanges, Stands de bien-être, créations
Entrée libre
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Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 05 46 76
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English :
Come join us at Lac de Frace for a journey of self-discovery and connection.
A day to recharge, reconnect, and take care of yourself.
Wellness workshops, talks, discussions, wellness booths, and creative activities
Free admission
L’événement Journée bien être Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-06-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin