Aigrefeuille-d’Aunis

Journée bien être

Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez nous retrouver au lac de Frace pour un retour à soi et une connexion.

Une journée pour se ressourcer, se reconnecter et prendre soin de soi.

Ateliers de bien-être, Conférences, Echanges, Stands de bien-être, créations

Entrée libre

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Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 05 46 76

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English :

Come join us at Lac de Frace for a journey of self-discovery and connection.

A day to recharge, reconnect, and take care of yourself.

Wellness workshops, talks, discussions, wellness booths, and creative activities

Free admission

L’événement Journée bien être Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-06-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin