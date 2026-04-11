Journée bien-être artisanat et création Salle Saint-Martin Montélimar

Montélimar

Journée bien-être artisanat et création

Salle Saint-Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’association Miss et Mister nougat organise une journée bien-être artisanat et créateur.

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Salle Saint-Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 48 82 93 mancipcyril535@gmail.com

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English :

The Miss et Mister nougat association organizes a wellness day: crafts and creators.

L’événement Journée bien-être artisanat et création Montélimar a été mis à jour le 2026-04-08 par Montélimar Tourisme Agglomération