Journée bien-être au château de Saint Maurice Château de Saint Maurice Val de Louyre et Caudeau
samedi 26 septembre 2026 · Château de Saint Maurice · Val de Louyre et Caudeau
Informations pratiques
Val de Louyre et Caudeau
Journée bien-être au château de Saint Maurice
Château de Saint Maurice 135 routre de l’ancienne bascule Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 140 – 140 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 18:30:00
Date(s) :
2026-09-26
L’association Santé Joyeuse vous invite à une journée bien-être exclusive au Château de Saint-Maurice, le samedi 26 septembre de 9h00 à 18h30. Au programme une expérience unique de détente et de lâcher-prise: yoga, massage, culture.
Réservation obligatoire
L’association Santé Joyeuse vous invite à une journée bien-être exclusive au Château de Saint-Maurice, le samedi 26 septembre 2026 de 9h00 à 18h30. Au programme une expérience unique de détente et de lâcher-prise : yoga, massage, culture.
Réservation obligatoire car les nombres de places limitées afin de préserver la qualité de votre accueil! .
Château de Saint Maurice 135 routre de l’ancienne bascule Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 99 11 91
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English : Journée bien-être au château de Saint Maurice
The Santé Joyeuse Association invites you to an exclusive wellness day at the Château de Saint-Maurice on Saturday, September 26, from 9:00 a.m. to 6:30 p.m. The program features a unique experience of relaxation and letting go: yoga, massage, and culture.
Reservations are required.
L’événement Journée bien-être au château de Saint Maurice Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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