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AGENDA · Val de Louyre et Caudeau

Journée bien-être au château de Saint Maurice Château de Saint Maurice Val de Louyre et Caudeau

samedi 26 septembre 2026 · Château de Saint Maurice · Val de Louyre et Caudeau

Journée bien-être au château de Saint Maurice Château de Saint Maurice Val de Louyre et Caudeau

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Château de Saint Maurice
Adresse
135 routre de l'ancienne bascule
Ville
24510 Val de Louyre et Caudeau
Département
Dordogne
Tarif
140 140 Tarif de base - plein tarif

Val de Louyre et Caudeau

Journée bien-être au château de Saint Maurice

Château de Saint Maurice 135 routre de l’ancienne bascule Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 140 – 140 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 18:30:00

Date(s) :
2026-09-26

L’association Santé Joyeuse vous invite à une journée bien-être exclusive au Château de Saint-Maurice, le samedi 26 septembre de 9h00 à 18h30. Au programme une expérience unique de détente et de lâcher-prise: yoga, massage, culture.
Réservation obligatoire
L’association Santé Joyeuse vous invite à une journée bien-être exclusive au Château de Saint-Maurice, le samedi 26 septembre 2026 de 9h00 à 18h30. Au programme une expérience unique de détente et de lâcher-prise : yoga, massage, culture.
Réservation obligatoire car les nombres de places limitées afin de préserver la qualité de votre accueil!   .

Château de Saint Maurice 135 routre de l’ancienne bascule Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 99 11 91 

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English : Journée bien-être au château de Saint Maurice

The Santé Joyeuse Association invites you to an exclusive wellness day at the Château de Saint-Maurice on Saturday, September 26, from 9:00 a.m. to 6:30 p.m. The program features a unique experience of relaxation and letting go: yoga, massage, and culture.
Reservations are required.

L’événement Journée bien-être au château de Saint Maurice Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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