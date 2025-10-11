Journée bien-être au château Thieuley Octobre Rose Château Thieuley La Sauve

Journée bien-être au château Thieuley Octobre Rose

Château Thieuley 560 Route de Grimard La Sauve Gironde

La journée bien-être organisée au château Thieuley propose plusieurs ateliers animés par des intervenants spécialisés. Au programme yoga en cours collectif avec Sophie, marche à travers les vignes et les forêts jusqu’à l’abbaye de La Sauve, méditation guidée par Florence Lafitte, psychopraticienne et hypnothérapeute, présentation sur l’alimentation saine et joyeuse par la naturopathe Camille Alla, atelier d’automassage avec Laura Merit, ainsi qu’un témoignage sur les bienfaits du froid pour l’immunité présenté par l’association Les Congelés. Un atelier culinaire avec démonstration et dégustation en direct par Marie Courselle complète la journée. Le midi, une auberge espagnole est proposée avec grignotages et plats partagés. La journée est réservée aux femmes et se conclut par un repas dans les chais ouvert à tous, autour d’accords mets et vins avec apéritif. .

