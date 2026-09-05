Journée Bien-Etre au Coeur du Village Heiligenstein

Informations pratiques

Heiligenstein

Journée Bien-Etre au Coeur du Village

2 Rue principale Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

L’Association Coeurs Conscients participe à la Journée Mondiale du Bien-Être ! C’est l’occasion de découvrir des ateliers de Sophrologie, Mindfullness…c

Cette initiative bénéficie du soutien financier de la Région Grand Est, dans le cadre de la dynamique de revitalisation rurale et des objectifs d’Élan Ruralité.

À Heiligenstein, le bien-être et la prévention santé s’invitent au cœur du village.

L’association Cœurs Conscients organise à Heiligenstein une journée consacrée au bien-être, à la prévention santé et à la découverte de pratiques naturelles accessibles au plus grand nombre.

Baptisée « Bien-être au Cœur d’Heiligenstein », cette manifestation a pour ambition de faire découvrir aux habitants du village et des communes environnantes des outils simples permettant de mieux prendre soin de leur santé physique et mentale au quotidien.

Le temps d’une journée, la salle des fêtes d’Heiligenstein se transformera en un véritable espace de découverte, d’échange et de transmission. Une vingtaine de professionnels et praticiens locaux proposeront des ateliers collectifs, des démonstrations et des temps d’initiation autour de plusieurs thématiques : gestion du stress, relaxation, méditation, naturopathie, auto-massage et alimentation saine.

L’entrée est libre et gratuite, afin de permettre à chacun, quels que soient son âge ou sa situation, de venir découvrir ces pratiques. 0 .

2 Rue principale Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 63 07 40 coeursconscients@gmail.com

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English :

The Coeurs Conscients Association is participating in World Well-Being Day! This is an opportunity to explore workshops on sophrology, mindfulness…c

L’événement Journée Bien-Etre au Coeur du Village Heiligenstein a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du pays de Barr