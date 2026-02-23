Journée bien-être place de l’Aubertière Beaugeay
Journée bien-être place de l’Aubertière Beaugeay samedi 7 mars 2026.
Journée bien-être
place de l’Aubertière Salle des fêtes Beaugeay Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
Début : 2026-03-07 09:30:00
fin : 2026-03-07 16:00:00
2026-03-07
L’association Beaugeay Sports pour Tous organise sa journée bien-être.
place de l’Aubertière Salle des fêtes Beaugeay 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 65 40 93 beaugeaysportpourtous@laposte.net
English : Wellness Day
The ‘Beaugeay Sports pour Tous’ association is organising its wellness day.
