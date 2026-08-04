AGENDA · Bellocq
Journée bien être Bellocq
samedi 22 août 2026 · Bellocq
Informations pratiques
Bellocq
Journée bien être
Bellocq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Au programme
-Sophrologie et relaxation
-Atelier créatif intuitif
-Tirage de cartes
-Méditation en nature
-Cercle de partage.
Pique-nique tiré du sac .
Place limitées.
Sur réservation. .
Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 87 01 98
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English : Journée bien être
L’événement Journée bien être Bellocq a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Béarn
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