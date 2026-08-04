Informations pratiques

Bellocq

Journée bien être

Bellocq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Au programme

-Sophrologie et relaxation

-Atelier créatif intuitif

-Tirage de cartes

-Méditation en nature

-Cercle de partage.

Pique-nique tiré du sac .

Place limitées.

Sur réservation. .

Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 87 01 98

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English : Journée bien être

L’événement Journée bien être Bellocq a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Béarn