Journée bien être & cadeaux responsables Chez Julie Fontenay-le-Comte
Journée bien être & cadeaux responsables Chez Julie Fontenay-le-Comte samedi 29 novembre 2025.
Journée bien être & cadeaux responsables
Chez Julie 9 Boulevard du Chail Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Détente, découvertes et idées pour un Noël plus doux et plus local
Venez vivre une journée placée sous le signe du bien être, de la convivialité et des cadeaux écoresponsables.
Ateliers de l’après midi (sur réservation au 06 52 76 20 22):
14h: Atelier Auto-Massage Do In avec Mariane, spécialiste en shiatsu
15h: Atelier soins des mains avec Caroline, conseillère Body Nature
16h: Atelier Maquillage de fête avec Elodie, experte en colorimétrie
Toute la journée, retrouvez:
– Massage shiatsu sur chaise (participation libre)
– Conseil colorimétrie/maquillage (participation libre)
– Tests produits et conseils personnalisés Body Nature (Possibilité de passer commande)
– Des gourmandises préparées avec amour par Julie
– Les créations artisanales de Maëva: de magnifiques fleurs en crochet, 100% faites main
Cartes et coffrets cadeaux en vente
Grande tombola à 17h30
Entrée libre .
Chez Julie 9 Boulevard du Chail Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 06 88
English :
Relaxation, discovery and ideas for a sweeter, more local Christmas
German :
Entspannung, Entdeckungen und Ideen für ein süßeres und lokaleres Weihnachten
Italiano :
Relax, scoperte e idee per un Natale più dolce e locale
Espanol :
Relajación, descubrimientos e ideas para una Navidad más dulce y local
L’événement Journée bien être & cadeaux responsables Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin