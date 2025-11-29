Journée bien être & cadeaux responsables Chez Julie Fontenay-le-Comte

Journée bien être & cadeaux responsables

Chez Julie 9 Boulevard du Chail Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Détente, découvertes et idées pour un Noël plus doux et plus local

Venez vivre une journée placée sous le signe du bien être, de la convivialité et des cadeaux écoresponsables.

Ateliers de l’après midi (sur réservation au 06 52 76 20 22):

14h: Atelier Auto-Massage Do In avec Mariane, spécialiste en shiatsu

15h: Atelier soins des mains avec Caroline, conseillère Body Nature

16h: Atelier Maquillage de fête avec Elodie, experte en colorimétrie

Toute la journée, retrouvez:

– Massage shiatsu sur chaise (participation libre)

– Conseil colorimétrie/maquillage (participation libre)

– Tests produits et conseils personnalisés Body Nature (Possibilité de passer commande)

– Des gourmandises préparées avec amour par Julie

– Les créations artisanales de Maëva: de magnifiques fleurs en crochet, 100% faites main

Cartes et coffrets cadeaux en vente

Grande tombola à 17h30

Entrée libre .

Chez Julie 9 Boulevard du Chail Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 06 88

English :

Relaxation, discovery and ideas for a sweeter, more local Christmas

German :

Entspannung, Entdeckungen und Ideen für ein süßeres und lokaleres Weihnachten

Italiano :

Relax, scoperte e idee per un Natale più dolce e locale

Espanol :

Relajación, descubrimientos e ideas para una Navidad más dulce y local

L’événement Journée bien être & cadeaux responsables Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin