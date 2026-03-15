Journée bien-être de sensibilisation et d’information sur les droits des femmes Centre socioculturel Maurice Noguès Paris
Journée bien-être de sensibilisation et d’information sur les droits des femmes Centre socioculturel Maurice Noguès Paris samedi 18 avril 2026.
Samedi 18 avril 2026, le centre socioculturel Maurice Noguès organise avec ses partenaires une journée
bien-être de sensibilisation et d’information sur les droits des femmes, avec différents stands d’information mais également des animations pour toutes : ateliers bien-être pour les femmes (massage, bar à ongles, coiffure, maquillage), yoga, danse, ouvreur de parole, ateliers créatifs, exposition « Black Women Power#2 » avec visite guidée).
Au plaisir de partager ce moment avec vous ! Une garde d’enfants sera organisée sur place pour les enfants à partir de 3 ans.
Journée bien-être de sensibilisation et d’information sur les droits des femmes.
Le samedi 18 avril 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00
Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7, avenue de la Porte de Vanves 75014 Entrée par la place Marthe SimardParis
+33145424646 cscmnogues.famille@leolagrange.org
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