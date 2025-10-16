Journée bien-être Médiathèque François Mitterand Salle Jean Bougret Désertines

Médiathèque François Mitterand Salle Jean Bougret 11 rue Joliot Curie Désertines Allier

16 octobre 2025 18:00:00

16 octobre 2025

16 octobre 2025

Pour fêter notre relabellisation Information Jeunesse, il a été conçu une action spécifique qui répond à un besoin donner des clefs pour tendre vers le bien-être !

Médiathèque François Mitterand Salle Jean Bougret 11 rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 40

English :

To celebrate our relabelling as Information Jeunesse, we have designed a specific action that responds to a need: providing keys to wellbeing!

German :

Um unsere erneute Auszeichnung als Jugendinformation zu feiern, wurde eine spezielle Aktion konzipiert, die einem Bedürfnis entspricht: Schlüssel zu geben, um das Wohlbefinden anzustreben!

Italiano :

Per festeggiare la nostra ridenominazione in Information Jeunesse (Informazione Giovani), abbiamo pensato a un’azione specifica che risponde a un bisogno: dare alle persone le chiavi del benessere!

Espanol :

Para celebrar nuestra rebautización como Information Jeunesse (Información Juventud), hemos ideado una acción concreta que responde a una necesidad: ¡dar a la gente las llaves del bienestar!

