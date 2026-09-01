Journée bien-être et créativité Château de Balaine Villeneuve-sur-Allier

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Allier

Journée bien-être et créativité

Château de Balaine Arboretum de Balaine Villeneuve-sur-Allier Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

pour la journée.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Offrez-vous une parenthèse bien-être et créativité à l’Arborétum de Balaine ! Une journée pour se reconnecter à soi et s’inspirer.

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Château de Balaine Arboretum de Balaine Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 30 07 arboretum.balaine@wanadoo.fr

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English :

Treat yourself to a wellness and creativity retreat at the Arboretum de Balaine! A day to reconnect with yourself and find inspiration.

L’événement Journée bien-être et créativité Villeneuve-sur-Allier a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région