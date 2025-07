Journée bien-être et marché inspiré CHATEAU DE LA DORLIERE Beauzac

CHATEAU DE LA DORLIERE 1 rue de la croix vert Beauzac Haute-Loire

Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Journée bien-être et marché inspiré au château de la Dorlière. Massage et soins bien être. Soins énergétique, magnétisme, découverte de thérapies douces. Boutiques inspirées. Ambiance douce et conviviale.

CHATEAU DE LA DORLIERE 1 rue de la croix vert Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 09 15 10

English :

Wellness day and inspired market at Château de la Dorlière. Massage and wellness treatments. Energy treatments, magnetism, discovery of gentle therapies. Inspired boutiques. Gentle, friendly atmosphere.

German :

Wellness-Tag und inspirierter Markt im Château de la Dorlière. Massage und Wellnessbehandlungen. Energiebehandlungen, Magnetismus, Entdeckung sanfter Therapien. Von der Natur inspirierte Boutiquen. Sanfte und freundliche Atmosphäre.

Italiano :

Giornata del benessere e mercato ispirato al Castello della Dorlière. Massaggi e trattamenti benessere. Trattamenti energetici, magnetismo, scoperta di terapie alternative. Negozi ispirati. Un’atmosfera dolce e amichevole.

Espanol :

Jornada de bienestar y mercado inspirado en el Château de la Dorlière. Masajes y tratamientos de bienestar. Tratamientos energéticos, magnetismo, descubrimiento de terapias alternativas. Tiendas inspiradas. Un ambiente apacible y acogedor.

L’événement Journée bien-être et marché inspiré Beauzac a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron