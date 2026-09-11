Journée bien-être et marché inspiré CHATEAU DE LA DORLIERE Beauzac
samedi 3 octobre 2026 · CHATEAU DE LA DORLIERE · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Journée bien-être et marché inspiré
CHATEAU DE LA DORLIERE 1 rue de la croix verte Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Journée bien-être et marché inspiré au château de la Dorlière. Massage et soins bien être. Boutiques inspirées. Ambiance douce et conviviale.
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CHATEAU DE LA DORLIERE 1 rue de la croix verte Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 09 15 10
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English :
Wellness day and inspired market at Château de la Dorlière. Massage and wellness treatments. Inspired boutiques. Gentle, friendly atmosphere.
L’événement Journée bien-être et marché inspiré Beauzac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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