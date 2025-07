Journée bien-être Route de la Poste Les Hôpitaux-Neufs

Journée bien-être Route de la Poste Les Hôpitaux-Neufs samedi 26 juillet 2025.

Journée bien-être

Route de la Poste Résidence Le Sommet Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 90 EUR

09:00:00

16:30:00

2025-07-26

Profitez de la piscine, du cadre et des nombreux bienfaits de cette journée bien-être.

Au programme hatha yoga de 9h30 à 10h30, repas de 12h à 13h30 (pokéball) et massage (25 minutes) de 11h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Sur inscription. .

Route de la Poste Résidence Le Sommet Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 66 34 58

