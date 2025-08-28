Journée bien-être nature et détente Coly-Saint-Amand

Journée bien-être nature et détente Coly-Saint-Amand jeudi 28 août 2025.

Journée bien-être nature et détente

Le bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

9h30 17h30. Offrez-vous une parenthèse immersive entre forêt et eau pour vous reconnecter à la nature, apaiser le mental et détendre le corps. Sur réservation. 65€ la journée

Évasion, plantes et sérénité. Offrez-vous une parenthèse immersive entre forêt et eau pour vous reconnecter à la nature, apaiser le mental et détendre le corps.

Au programme

– Exploration botanique sensorielle

– Marche consciente

– Relaxation corporelle

– Bain de forêt (shinrin-yoku)

– Dégustation gourmande

Sur réservation. Minimum 4 participants .

Le bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 76 26 66

English : Journée bien-être nature et détente

9:30am 5:30pm. Treat yourself to an immersive interlude between forest and water to reconnect with nature, soothe the mind and relax the body. Reservations required. 65? per day

German : Journée bien-être nature et détente

9:30 17:30 Uhr. Gönnen Sie sich eine immersive Auszeit zwischen Wald und Wasser, um sich wieder mit der Natur zu verbinden, den Geist zu beruhigen und den Körper zu entspannen. Nur mit Reservierung. 65? pro Tag

Italiano :

dalle 9.30 alle 17.30. Concedetevi una parentesi immersiva tra foresta e acqua per riconnettervi con la natura, calmare la mente e rilassare il corpo. Prenotazione obbligatoria. 65? al giorno

Espanol : Journée bien-être nature et détente

de 9.30 a 17.30 h. Regálese un interludio de inmersión entre el bosque y el agua para reconectar con la naturaleza, calmar la mente y relajar el cuerpo. Imprescindible reservar. 65? por día

L’événement Journée bien-être nature et détente Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère