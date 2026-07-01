Informations pratiques

Peyrehorade

Journée Bien-être

Guinguette du Lac Peyrehorade Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Venez profiter d’une journée bien-être à la Guinguette du Lac, entre yoga, détente et moments de relaxation

– de 10h à 11h, yoga ados/adultes

– de 11h15 à 12h, yoga enfants/parents

-Massages assis toute la journée avec Allison

Venez profiter d’une journée bien-être à la Guinguette du Lac, entre yoga, détente et moments de relaxation

– de 10h à 11h, yoga ados/adultes

– de 11h15 à 12h, yoga enfants/parents

-Massages assis toute la journée avec Allison .

Guinguette du Lac Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 61 64 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Bien-être

Come enjoy a day of wellness at La Guinguette du Lac, featuring yoga, relaxation, and moments of calm

– 10:00 a.m. to 11:00 a.m., yoga for teens and adults

– 11:15 a.m. to 12:00 p.m., yoga for kids and parents

– Seated massages all day long with Allison

L’événement Journée Bien-être Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans