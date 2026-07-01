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AGENDA · Peyrehorade

Journée Bien-être Peyrehorade

dimanche 26 juillet 2026 · Peyrehorade

Journée Bien-être Peyrehorade

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Guinguette du Lac
Ville
40300 Peyrehorade
Département
Landes
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif

Peyrehorade

Journée Bien-être

Guinguette du Lac Peyrehorade Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Venez profiter d’une journée bien-être à la Guinguette du Lac, entre yoga, détente et moments de relaxation
– de 10h à 11h, yoga ados/adultes
– de 11h15 à 12h, yoga enfants/parents
-Massages assis toute la journée avec Allison
Venez profiter d’une journée bien-être à la Guinguette du Lac, entre yoga, détente et moments de relaxation
– de 10h à 11h, yoga ados/adultes
– de 11h15 à 12h, yoga enfants/parents
-Massages assis toute la journée avec Allison   .

Guinguette du Lac Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 61 64 42 

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English : Journée Bien-être

Come enjoy a day of wellness at La Guinguette du Lac, featuring yoga, relaxation, and moments of calm
– 10:00 a.m. to 11:00 a.m., yoga for teens and adults
– 11:15 a.m. to 12:00 p.m., yoga for kids and parents
– Seated massages all day long with Allison

L’événement Journée Bien-être Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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