Saint-Paul-sur-Save

JOURNÉE BIEN-ÊTRE

SALLE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’association Essence du Cœura le plaisir de vous inviter à sa journée portes ouvertes dédiée au bien-être !

Au programme dimanche 19 avril de 10h00 à 18h00 Salle Fontanilles à Saint Paul sur Save, une journée bien-être avec un bouquet de thérapeutes sur place. Entrée gratuite. 0 .

SALLE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr

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English :

The Essence du C?ure association is pleased to invite you to its open day dedicated to well-being!

L’événement JOURNÉE BIEN-ÊTRE Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE