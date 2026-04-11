JOURNÉE BIEN-ÊTRE Saint-Paul-sur-Save
JOURNÉE BIEN-ÊTRE Saint-Paul-sur-Save dimanche 19 avril 2026.
Saint-Paul-sur-Save
JOURNÉE BIEN-ÊTRE
SALLE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’association Essence du Cœura le plaisir de vous inviter à sa journée portes ouvertes dédiée au bien-être !
Au programme dimanche 19 avril de 10h00 à 18h00 Salle Fontanilles à Saint Paul sur Save, une journée bien-être avec un bouquet de thérapeutes sur place. Entrée gratuite. 0 .
SALLE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr
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English :
The Essence du C?ure association is pleased to invite you to its open day dedicated to well-being!
L’événement JOURNÉE BIEN-ÊTRE Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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