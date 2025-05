Journée bien -être – Le crouz’art Saint-Pierre-Eynac, 24 mai 2025 10:00, Saint-Pierre-Eynac.

Haute-Loire

Journée bien -être Le crouz’art 5 Le Crouzet Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

Journée bien être dans un cadre de verdure à Saint Pierre Eynac

Restauration sur place. Entrée libre.

Conférences, ateliers, séances découverte…. Inscriptions sur place.

Des cadeaux à gagner…

Le crouz’art 5 Le Crouzet

Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes loucreezart@freespace.fr

English :

Well-being day in a green setting at Saint Pierre Eynac

Catering on site. Free admission.

Conferences, workshops, discovery sessions…. Registration on site.

Prizes to be won…

German :

Wellness-Tag in einer grünen Umgebung in Saint Pierre Eynac

Verpflegung vor Ort. Der Eintritt ist frei.

Vorträge, Workshops, Entdeckungssitzungen….. Anmeldungen vor Ort.

Geschenke zu gewinnen…

Italiano :

Giornata del benessere in un ambiente verde a Saint Pierre Eynac

Ristorazione in loco. Ingresso libero.

Conferenze, workshop, sessioni di scoperta…. Registrazione sul posto.

Premi in palio…

Espanol :

Jornada de bienestar en un entorno verde en Saint Pierre Eynac

Restauración in situ. Entrada gratuita.

Conferencias, talleres, sesiones de descubrimiento…. Inscripción in situ.

Premios para ganar…

L’événement Journée bien -être Saint-Pierre-Eynac a été mis à jour le 2025-05-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal