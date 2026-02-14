Journée Bien-être – samedi 14 mars 2026 Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes Samedi 14 mars, 09h00 Ille-et-Vilaine

Activités, ateliers, conférences, stands, restauration

**Première édition d’une Journée Bien-être à la Maison Bleue**

Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir des activités, ateliers, conférences, stands, consacrés au bien-être, à la gestion des émotions, à la connaissance de son corps, ainsi que différentes pratiques et méthodes favorisant la santé et le bien-être au quotidien.

– Les activités, ateliers et conférences sont gratuits.

Inscription nécessaire pour les activités et ateliers, en raison du nombre de places limité.

– Restauration : réservation et paiement pour le repas avant le 1er mars.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T17:30:00.000+01:00

https://lamaisonbleuerennes.fr/journee-bien-etre-samedi-14-mars-2026 https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-nord-saint-martin/evenements/journee-bien-etre

Maison de Quartier – La Maison Bleue 123 Boulevard de Verdun, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



