Journée bien-être Saulcy en zen Saulcy Envert Saulcy-sur-Meurthe

Journée bien-être Saulcy en zen Saulcy Envert Saulcy-sur-Meurthe lundi 14 juillet 2025.

Journée bien-être Saulcy en zen

Saulcy Envert 2 rue d’Anozel Saulcy-sur-Meurthe Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Stand bien-être, exposition, braderie et concert avec Kunthéa (pop-rap-électro). Buvette et petite restauration.Tout public

0 .

Saulcy Envert 2 rue d’Anozel Saulcy-sur-Meurthe 88580 Vosges Grand Est +33 6 75 05 24 47 info@saulcyenvert.eu

English :

Wellness stand, exhibition, garage sale and concert by Kunthéa (pop-rap-electro). Refreshments and snacks.

German :

Wellness-Stand, Ausstellung, Flohmarkt und Konzert mit Kunthéa (Pop-Rap-Elektro). Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Stand del benessere, esposizione, vendita di oggetti e concerto dei Kunthéa (pop-rap-electro). Rinfreschi e spuntini.

Espanol :

Stand de bienestar, exposición, venta de garaje y concierto de Kunthéa (pop-rap-electro). Refrescos y aperitivos.

L’événement Journée bien-être Saulcy en zen Saulcy-sur-Meurthe a été mis à jour le 2025-07-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES