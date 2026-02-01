Journée Bien-être sur fond de randonnée, Qi Gong, méditation, bain de mer et sauna… Plage de Bellangenêt Clohars-Carnoët
Journée Bien-être sur fond de randonnée, Qi Gong, méditation, bain de mer et sauna… Plage de Bellangenêt Clohars-Carnoët samedi 14 février 2026.
Journée Bien-être sur fond de randonnée, Qi Gong, méditation, bain de mer et sauna…
Plage de Bellangenêt Boulevard des Plages Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-02-14 08:30:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
2026-02-14
Une journée bien-être sur fond de randonnée, de Qi Gong, de bain de mer, de méditation, de sauna sur plage… un moment pour soi avec un groupe en quête de bien-être…
Rdv plage de Bellangenet 8H30
Qi Gong au lever du jour
Randonnée max 15km, sur chemins côtiers en direction de Doëlan
Méditation guidée
Qi Gong sur falaise
Bain de mer spirituel, se connecter à son corps et aux éléments
Sauna ( 2 X 15 min), plage du Kérou
25€ + sauna 9€ .
+33 6 62 21 62 31
