Journée Bien-être sur fond de randonnée, Qi Gong, méditation, bain de mer et sauna… Plage de Bellangenêt Clohars-Carnoët

Journée Bien-être sur fond de randonnée, Qi Gong, méditation, bain de mer et sauna…

Plage de Bellangenêt Boulevard des Plages Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-02-14 08:30:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

Une journée bien-être sur fond de randonnée, de Qi Gong, de bain de mer, de méditation, de sauna sur plage… un moment pour soi avec un groupe en quête de bien-être…

Rdv plage de Bellangenet 8H30

Qi Gong au lever du jour

Randonnée max 15km, sur chemins côtiers en direction de Doëlan

Méditation guidée

Qi Gong sur falaise

Bain de mer spirituel, se connecter à son corps et aux éléments

Sauna ( 2 X 15 min), plage du Kérou

25€ + sauna 9€ .

Plage de Bellangenêt Boulevard des Plages Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 62 21 62 31

