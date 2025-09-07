Journée bien-être Vendœuvres

Journée bien-être Vendœuvres dimanche 7 septembre 2025.

Journée bien-être

Place Saint-Louis Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 09:30:00

fin : 2025-09-07 16:30:00

Date(s) :

2025-09-07

A l’occasion du marché du dimanche, explorez l’univers du bien-être.

Venez explorer l’univers du bien-être sous toutes ses formes en compagnie de thérapeutes locaux.

Conférence « Découverte du Reiki, du mieux-être à la réalisation de soi » à 14h30.

Animations dégustations d’infusions et séances découverte des différentes techniques de soin.

Retrouvez également les exposants habituels du marché hebdomadaire. .

Place Saint-Louis Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 38 97 03

English :

Explore the world of well-being at the Sunday market.

German :

Erkunden Sie anlässlich des Sonntagsmarkts die Welt des Wohlbefindens.

Italiano :

Esplorate il mondo del benessere al mercato domenicale.

Espanol :

Explore el mundo del bienestar en el mercado dominical.

L’événement Journée bien-être Vendœuvres a été mis à jour le 2025-08-28 par Destination Brenne