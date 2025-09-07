Journée bien-être Vendœuvres
Journée bien-être Vendœuvres dimanche 7 septembre 2025.
Journée bien-être
Place Saint-Louis Vendœuvres Indre
Gratuit
Dimanche 2025-09-07 09:30:00
2025-09-07 16:30:00
2025-09-07
A l’occasion du marché du dimanche, explorez l’univers du bien-être.
Venez explorer l’univers du bien-être sous toutes ses formes en compagnie de thérapeutes locaux.
Conférence « Découverte du Reiki, du mieux-être à la réalisation de soi » à 14h30.
Animations dégustations d’infusions et séances découverte des différentes techniques de soin.
Retrouvez également les exposants habituels du marché hebdomadaire. .
Place Saint-Louis Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 38 97 03
Explore the world of well-being at the Sunday market.
Erkunden Sie anlässlich des Sonntagsmarkts die Welt des Wohlbefindens.
Esplorate il mondo del benessere al mercato domenicale.
Explore el mundo del bienestar en el mercado dominical.
