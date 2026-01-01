Journée bien-être Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux
Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire
Tarif :
Début : 2026-01-30 09:00:00
fin : 2026-01-30 17:00:00
2026-01-30
L’O’ des Sucs vous invite à une journée bien-être placée sous le signe de la détente et de la découverte.
Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr
English :
L’O? des Sucs invites you to a day of relaxation and discovery.
L’événement Journée bien-être Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire