Journée bien-être Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux

Journée bien-être

Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 09:00:00

fin : 2026-01-30 17:00:00

Date(s) :

2026-01-30

L’O’ des Sucs vous invite à une journée bien-être placée sous le signe de la détente et de la découverte.

.

Centre aquatique L’O’ des sucs 405 impasse du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’O? des Sucs invites you to a day of relaxation and discovery.

L’événement Journée bien-être Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire