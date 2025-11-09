Journée bien-être/zen des Collines Route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse
Journée bien-être/zen des Collines Route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse dimanche 9 novembre 2025.
Journée bien-être/zen des Collines
Route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Après la merveilleuse réussite de la première édition, l’association L.C.D.C organise sa deuxième journée bien-être/zen des collines ! Une
date à réserver absolument dans votre agenda !
.
Route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.lcdc.26@gmail.com
English :
After the marvellous success of the first edition, the L.C.D.C association is organizing its second well-being/zen hills day! A
date to mark in your diary!
German :
Nach dem wunderbaren Erfolg der ersten Veranstaltung organisiert der Verein L.C.D.C seinen zweiten Wellness-/Zen-Tag der Hügel! Ein
datum, das Sie sich unbedingt in Ihrem Kalender vormerken sollten!
Italiano :
Dopo lo splendido successo del primo evento, l’associazione L.C.D.C organizza la seconda giornata « Wellness/Zen des collines »! A
data da segnare in agenda!
Espanol :
Tras el magnífico éxito de la primera edición, la asociación L.C.D.C organiza su segunda jornada de bienestar/zen colinas A
¡Reserve la fecha en su agenda!
L’événement Journée bien-être/zen des Collines Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2025-01-09 par Valence Romans Tourisme