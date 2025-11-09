Journée bien-être/zen des Collines Route du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse

Journée bien-être/zen des Collines

Route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Dimanche 2025-11-09 09:00:00

2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Après la merveilleuse réussite de la première édition, l’association L.C.D.C organise sa deuxième journée bien-être/zen des collines ! Une

date à réserver absolument dans votre agenda !

.

Route du Bagnol Espace du Bagnol Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.lcdc.26@gmail.com

English :

After the marvellous success of the first edition, the L.C.D.C association is organizing its second well-being/zen hills day! A

date to mark in your diary!

German :

Nach dem wunderbaren Erfolg der ersten Veranstaltung organisiert der Verein L.C.D.C seinen zweiten Wellness-/Zen-Tag der Hügel! Ein

datum, das Sie sich unbedingt in Ihrem Kalender vormerken sollten!

Italiano :

Dopo lo splendido successo del primo evento, l’associazione L.C.D.C organizza la seconda giornata « Wellness/Zen des collines »! A

data da segnare in agenda!

Espanol :

Tras el magnífico éxito de la primera edición, la asociación L.C.D.C organiza su segunda jornada de bienestar/zen colinas A

¡Reserve la fecha en su agenda!

