Journée « Bien Vivre » à La Porcherie Étang Pierres du Mas, La Porcherie (87380) Haute-vienne La Porcherie Dimanche 28 septembre, 10h00 Entrée libre

Dimanche 28 septembre 2025 De 10h à 19h Créateurs & producteurs locaux Thérapeutes Conférences & ateliers enrichissants Restauration & buvette

Journée « Bien Vivre » à La Porcherie

### Dimanche 28 septembre 2025

### De 10h à 19h

### Étang Pierres du Mas, La Porcherie (87380)

**Au programme :**

**Créateurs & producteurs locaux pour des découvertes artisanales et gourmandes**

**Thérapeutes pour prendre soin de vous**

**Conférences & ateliers enrichissants**

**Restauration & buvette pour régaler vos papilles**

**Exposants, il reste encore quelques places !**

**Réservez votre emplacement (15€ le mètre linéaire)**

**Contact : Nicolas Favard – 07 86 46 67 81**

**[fetevousplaisir87@gmail.com](mailto:fetevousplaisir87@gmail.com)**

Découvrez une multitude d’activités, ateliers et stands qui vous attendent :

Bien-être & Énergies

• Réflexes archaïques, oracle / magnétisme

• Médecine Traditionnelle Chinoise & kinésiologie

• Reiki, coaching bien-être, réflexologie faciale

• Soins énergétiques intuitifs & sophrologie

• Hypnose, gestalt thérapie

• Musicothérapie et kinésiologie

• Thérapies et consultations défunts

• Rituel soin et coupe vibratoire

• Mémoires akashiques

• Géométries et arts sacrés, soins chamaniques et holistiques

• Guérisseur, magnétiseur, géobiologue, sourcier

• Atrapuncture (méthode douce chinoise contre les douleurs)

Détente & Massages

• Massages et soins esthétiques

• Bagues et plantes bougies de massage

Nature & Produits bien-être

• Minéraux, pendentifs, bracelets, runes, supports vibratoires

• Produits cosmétiques et d’herboristerie : savons, macérats, baumes

• Produits à base d’aloe Vera

• Bijoux chemin de vie, encens, sauge, palo santo, tentures

Art & Créations intuitives

• Tableaux intuitifs à partir du prénom

• Tableaux en papier roulé (métier d’art reconnu)

• Tableaux en verre poli

• Créateurs origami

• Céramiques décoratives et utilitaires, attrape-rêves

• Dragons en résine, bois et verre

• Créations en bois et autres trésors de mère nature

Artisanat & Textiles

• Bouillottes, coussins yoga, oreillers, bandeaux lavande

• Bee’s wraps, lingettes, sacoches

• Gilets et couture fait main

Saveurs gourmandes & Locales

• Confitures, gelées, coulis, sirops

• Tisanes, plantes bien-être

• Pain, pâtisseries, traiteur

• Pâtisseries et confiseries

• Produits d’épicerie diététique de producteurs locaux

• Bières artisanales

Expériences uniques

• Grand Tambour

• Langage de la lumière (grilles, bijoux)

Et une journée animée par des conférences

10h30 : Conférence de Laurence Lacouche sur les « Constellations multi dimensionnelles ».

11h15 : Conférence de Jean-Michel Marie Delattre sur l' »Equilibre « Corps-Esprit » au service de la santé ».

12h : Conférence de Elspeth Van Kempen sur la « Kinésiologie et autres soins quantiques ».

12h45 : Conférence de Annie Genty sur « Pourquoi et comment élever son taux vibratoire ».

13h30 : Conférence de Dominique Guiot sur les « Mémoires akashiques, un outil extraordinaire ».

14h15 : Conférence de Corinne Testut sur les « Mémoires cellulaires transgénérationnelles ».

15h : Atelier de Pascal Aillet sur la « Géobiologie ».

15h45 : Conférence de Nathalie Quelet de Grateful Moon sur « Chemin de vie, découvrez votre histoire ».

16h30 : Conférence de Valérie Garnier sur « »Viens te faire voir » comment passer de l’enfer-mement à l’autonomie ».

17h15 : Conférence de Naama Gabbay sur « La guérison holistique, le secret des résultats réussis ».

18h00 : Clôture de la journée avec Corinne Testut qui propose un Bain de gong.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-28T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T19:00:00.000+02:00

07 86 46 67 81 fetevousplaisir87@gmail.com

Étang Pierres du Mas, La Porcherie (87380) Haute-vienne Étang Pierres du Mas La Porcherie 87380 Haute-Vienne