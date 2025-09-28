Journée « Bien Vivre » à La Porcherie Étang Pierres du Mas, La Porcherie (87380) Haute-vienne La Porcherie
Dimanche 28 septembre 2025 De 10h à 19h Créateurs & producteurs locaux Thérapeutes Conférences & ateliers enrichissants Restauration & buvette
Journée « Bien Vivre » à La Porcherie
### Dimanche 28 septembre 2025
### De 10h à 19h
### Étang Pierres du Mas, La Porcherie (87380)
**Au programme :**
**Créateurs & producteurs locaux pour des découvertes artisanales et gourmandes**
**Thérapeutes pour prendre soin de vous**
**Conférences & ateliers enrichissants**
**Restauration & buvette pour régaler vos papilles**
**Exposants, il reste encore quelques places !**
**Réservez votre emplacement (15€ le mètre linéaire)**
**Contact : Nicolas Favard – 07 86 46 67 81**
**[fetevousplaisir87@gmail.com](mailto:fetevousplaisir87@gmail.com)**
Découvrez une multitude d’activités, ateliers et stands qui vous attendent :
Bien-être & Énergies
• Réflexes archaïques, oracle / magnétisme
• Médecine Traditionnelle Chinoise & kinésiologie
• Reiki, coaching bien-être, réflexologie faciale
• Soins énergétiques intuitifs & sophrologie
• Hypnose, gestalt thérapie
• Musicothérapie et kinésiologie
• Thérapies et consultations défunts
• Rituel soin et coupe vibratoire
• Mémoires akashiques
• Géométries et arts sacrés, soins chamaniques et holistiques
• Guérisseur, magnétiseur, géobiologue, sourcier
• Atrapuncture (méthode douce chinoise contre les douleurs)
Détente & Massages
• Massages et soins esthétiques
• Bagues et plantes bougies de massage
Nature & Produits bien-être
• Minéraux, pendentifs, bracelets, runes, supports vibratoires
• Produits cosmétiques et d’herboristerie : savons, macérats, baumes
• Produits à base d’aloe Vera
• Bijoux chemin de vie, encens, sauge, palo santo, tentures
Art & Créations intuitives
• Tableaux intuitifs à partir du prénom
• Tableaux en papier roulé (métier d’art reconnu)
• Tableaux en verre poli
• Créateurs origami
• Céramiques décoratives et utilitaires, attrape-rêves
• Dragons en résine, bois et verre
• Créations en bois et autres trésors de mère nature
Artisanat & Textiles
• Bouillottes, coussins yoga, oreillers, bandeaux lavande
• Bee’s wraps, lingettes, sacoches
• Gilets et couture fait main
Saveurs gourmandes & Locales
• Confitures, gelées, coulis, sirops
• Tisanes, plantes bien-être
• Pain, pâtisseries, traiteur
• Pâtisseries et confiseries
• Produits d’épicerie diététique de producteurs locaux
• Bières artisanales
Expériences uniques
• Grand Tambour
• Langage de la lumière (grilles, bijoux)
Et une journée animée par des conférences
10h30 : Conférence de Laurence Lacouche sur les « Constellations multi dimensionnelles ».
11h15 : Conférence de Jean-Michel Marie Delattre sur l' »Equilibre « Corps-Esprit » au service de la santé ».
12h : Conférence de Elspeth Van Kempen sur la « Kinésiologie et autres soins quantiques ».
12h45 : Conférence de Annie Genty sur « Pourquoi et comment élever son taux vibratoire ».
13h30 : Conférence de Dominique Guiot sur les « Mémoires akashiques, un outil extraordinaire ».
14h15 : Conférence de Corinne Testut sur les « Mémoires cellulaires transgénérationnelles ».
15h : Atelier de Pascal Aillet sur la « Géobiologie ».
15h45 : Conférence de Nathalie Quelet de Grateful Moon sur « Chemin de vie, découvrez votre histoire ».
16h30 : Conférence de Valérie Garnier sur « »Viens te faire voir » comment passer de l’enfer-mement à l’autonomie ».
17h15 : Conférence de Naama Gabbay sur « La guérison holistique, le secret des résultats réussis ».
18h00 : Clôture de la journée avec Corinne Testut qui propose un Bain de gong.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-28T10:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-28T19:00:00.000+02:00
07 86 46 67 81 fetevousplaisir87@gmail.com
Étang Pierres du Mas, La Porcherie (87380) Haute-vienne Étang Pierres du Mas La Porcherie 87380 Haute-Vienne