Journée Bio & santé Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Journée Bio & santé Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche samedi 15 novembre 2025.

Journée Bio & santé Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Samedi 15 novembre, 14h00 gratuit

Journée santé & bio : Conférence avec la navigatrice Isabelle Joschke, table ronde sur alimentation & santé, atelier culinaire enfants, jeux pour tous… Venez échanger, goûter et vous inspirer !

Rendez-vous pour une journée autour de la santé et de l’agriculture biologique !

* Conférence avec Isabelle Joschke, navigatrice ayant participé au Vendée Globe : manger bio… même à bord de son bateau !

* Table ronde “Alimentation, nutrition, santé et bio” :

Jean-François Deleume (Eau et Rivières de Bretagne, ancien médecin),

Denis Paturel (ancien éleveur en œufs et volailles, aujourd’hui consultant),

Gwénolé Le Quintrec (coordinateur pôle Élevage et chercheur à l’ITAB),

* Atelier culinaire avec l’École Comestible : découverte des légumineuses, éveil au goût pour les enfants

* Jeux pour petits et grands

Un événement porté par l’INTERBIO Bretagne.

En pratique :

Samedi 15 novembre, 14h – 18h

Gratuit

Pour venir :

Métro ligne A – arrêt Triangle | Bus ligne 61 – arrêt Hil / Bintinais | Vélo piste cyclable matérialisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T18:00:00.000+01:00

1



Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine