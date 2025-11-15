Journée Bio & santé Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Journée Bio & santé Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche samedi 15 novembre 2025.
Journée Bio & santé Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Samedi 15 novembre, 14h00 gratuit
Journée santé & bio : Conférence avec la navigatrice Isabelle Joschke, table ronde sur alimentation & santé, atelier culinaire enfants, jeux pour tous… Venez échanger, goûter et vous inspirer !
Rendez-vous pour une journée autour de la santé et de l’agriculture biologique !
* Conférence avec Isabelle Joschke, navigatrice ayant participé au Vendée Globe : manger bio… même à bord de son bateau !
* Table ronde “Alimentation, nutrition, santé et bio” :
Jean-François Deleume (Eau et Rivières de Bretagne, ancien médecin),
Denis Paturel (ancien éleveur en œufs et volailles, aujourd’hui consultant),
Gwénolé Le Quintrec (coordinateur pôle Élevage et chercheur à l’ITAB),
* Atelier culinaire avec l’École Comestible : découverte des légumineuses, éveil au goût pour les enfants
* Jeux pour petits et grands
Un événement porté par l’INTERBIO Bretagne.
En pratique :
Samedi 15 novembre, 14h – 18h
Gratuit
Pour venir :
Métro ligne A – arrêt Triangle | Bus ligne 61 – arrêt Hil / Bintinais | Vélo piste cyclable matérialisée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-15T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-15T18:00:00.000+01:00
1
Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine