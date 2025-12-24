Journée Biodanza et jeux enjoués, Salle du haut Saint-Léon-sur-Vézère

Journée Biodanza et jeux enjoués

Salle du haut Le Café Léon Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Jeux enjoués avec Cécile (jeux corporels inspirés du clown, expression, cohésion, lâcher-prise… et peut-être un nez rouge) et Biodanza avec Raphaëlle (danse semi-guidée, musiques du monde, écoute du corps, émotions et confiance au sein du groupe).

Au milieu repas partagé sorti du panier. Réservez !

On fait un pas de côté ! On t’invite à vivre une journée complète mêlant Jeux enjoués et Biodanza, avec un repas partagé “sorti du panier” au milieu.

Les Jeux enjoués (animés par Cécile) sont des jeux corporels ludiques pour s’exprimer, créer du lien et lâcher prise on explore, on ose, on rit… et parfois, le nez rouge s’invite pour laisser place à l’instant présent.

La Biodanza (proposée par Raphaëlle) est une invitation à revenir au corps et à l’essentiel, en accueillant sensations et émotions, en lien avec les autres et dans l’énergie du collectif. Une danse semi-guidée sur des musiques du monde, pour renforcer la confiance en soi et dans les autres, par le mouvement et le contact. Réservation conseillée. .

Salle du haut Le Café Léon Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 93 22 56 resas@cafeleon224.org

English : Journée Biodanza et jeux enjoués

Playful games with Cécile (clown-inspired body games, expression, cohesion, letting go? and maybe a red nose) and Biodanza with Raphaëlle (semi-guided dance, world music, listening to the body, emotions and trust within the group).

In the middle, a meal from the basket. Book now!

