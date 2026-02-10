Journée biodiversité Ferme Familiale Courbet Flagey
Journée biodiversité Ferme Familiale Courbet Flagey dimanche 26 avril 2026.
Journée biodiversité
Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Profitez de la renaissance printanière pour admirer le jardin de la Ferme Courbet.
De multiples animations agrémenteront votre journée.
Au programme
– Trocs et échanges de graines *
– Découverte olfactive du jardin *
– Médiation sur le jardin de la Ferme Courbet *
DURÉE *EN CONTINU DE 11H À 12H15 ET DE 13H À 19H
À partir de 14h
À la découverte des oiseaux du jardin, en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
15h
Atelier fabrication de mangeoires à oiseaux avec Elsa Stricher
DURÉE 2 HEURES DANS LA LIMITE DES DOUZE PLACES DISPONIBLES
17h
Projection du court métrage Un roman de renard réalisé par Manon Séverac
Utile ? Nuisible ? Pour qui ? Comment ? Là sont les questions qui me sont venues concernant le renard roux dont la simple présence intrigue, questionne et dérange parfois.
DURÉE 24 MINUTES .
Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée biodiversité
L’événement Journée biodiversité Flagey a été mis à jour le 2026-02-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)