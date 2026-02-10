Journée biodiversité Ferme Familiale Courbet Flagey

Journée biodiversité

Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey Doubs

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

2026-04-26

Profitez de la renaissance printanière pour admirer le jardin de la Ferme Courbet.

De multiples animations agrémenteront votre journée.

Au programme

– Trocs et échanges de graines *

– Découverte olfactive du jardin *

– Médiation sur le jardin de la Ferme Courbet *

DURÉE *EN CONTINU DE 11H À 12H15 ET DE 13H À 19H

À partir de 14h

À la découverte des oiseaux du jardin, en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

15h

Atelier fabrication de mangeoires à oiseaux avec Elsa Stricher

DURÉE 2 HEURES DANS LA LIMITE DES DOUZE PLACES DISPONIBLES

17h

Projection du court métrage Un roman de renard réalisé par Manon Séverac

Utile ? Nuisible ? Pour qui ? Comment ? Là sont les questions qui me sont venues concernant le renard roux dont la simple présence intrigue, questionne et dérange parfois.

DURÉE 24 MINUTES .

Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr

