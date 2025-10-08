Journée Bleue À vos mains, prêts, créez LOURDES Lourdes

Journée Bleue À vos mains, prêts, créez LOURDES Lourdes mercredi 8 octobre 2025.

Journée Bleue À vos mains, prêts, créez

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Le mercredi 8 octobre 2025, de 14 h à 17 h, le Palais des Congrès accueillera la Journée Bleue, une après-midi dédiée aux activités manuelles pour les personnes à partir de 60 ans organisée par le CCAS de Lourdes.

Divers ateliers seront proposés

Atelier boutures ;

Atelier création de bougies en cire d’abeille ;

Atelier peinture sur fresque ;

Atelier langue des signes ;

Atelier dessin et gymnastique manuelle.

À 16 h, la journée se clôturera par un goûter préparé par les agents du CCAS, permettant aux participants de se retrouver dans un moment convivial jusqu’à 17 h.

Venez partager un moment de créativité, d’échange et de découverte !

Renseignements au CCAS: 05 62 42 54 08

.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 08

English :

On Wednesday, October 8, 2025, from 2pm to 5pm, the Palais des Congrès will host Journée Bleue, an afternoon of manual activities for people aged 60 and over, organized by the Lourdes CCAS.

Various workshops will be on offer:

Cutting workshop ;

Beeswax candle-making workshop;

Fresco painting workshop;

Sign language workshop;

Drawing and manual gymnastics workshop.

At 4 p.m., the day will close with a snack prepared by CCAS staff, allowing participants to enjoy a convivial moment until 5 p.m.

Come and share a moment of creativity, exchange and discovery!

Information at CCAS: 05 62 42 54 08

German :

Am Mittwoch, den 8. Oktober 2025, findet im Palais des Congrès von 14.00 bis 17.00 Uhr der Blaue Tag statt, ein Nachmittag, der manuellen Aktivitäten für Menschen ab 60 Jahren gewidmet ist und vom CCAS von Lourdes organisiert wird.

Es werden verschiedene Workshops angeboten:

Workshop Stecklinge ;

Workshop zur Herstellung von Bienenwachskerzen ;

Atelier für Freskenmalerei ;

Workshop Zeichensprache ;

Workshop Zeichnen und Handgymnastik.

Um 16 Uhr wird der Tag mit einem von den Mitarbeitern des CCAS zubereiteten Imbiss abgeschlossen, sodass die Teilnehmer bis 17 Uhr in geselliger Runde zusammensitzen können.

Kommen Sie und teilen Sie einen Moment der Kreativität, des Austauschs und der Entdeckung!

Informationen beim CCAS: 05 62 42 54 08

Italiano :

Mercoledì 8 ottobre 2025, dalle 14.00 alle 17.00, il Palazzo dei Congressi ospiterà la Giornata blu, un pomeriggio di attività manuali per persone dai 60 anni in su, organizzato dalla CCAS di Lourdes.

Saranno proposti diversi laboratori:

Laboratorio di taglio;

Laboratorio di fabbricazione di candele di cera d’api;

Laboratorio di pittura ad affresco;

Laboratorio di linguaggio dei segni;

Laboratorio di disegno e ginnastica manuale.

Alle 16.00, la giornata si concluderà con una merenda preparata dal personale del CCAS, che permetterà ai partecipanti di godere di un momento di convivialità fino alle 17.00.

Venite a condividere un momento di creatività, scambio e scoperta!

Informazioni dal CCAS: 05 62 42 54 08

Espanol :

El miércoles 8 de octubre de 2025, de 14:00 a 17:00 horas, el Palacio de Congresos acogerá la Jornada Azul, una tarde de actividades manuales para personas de 60 años o más, organizada por la CCAS de Lourdes.

Se propondrán diversos talleres:

Taller de corte ;

Taller de fabricación de velas de cera de abeja;

Taller de pintura al fresco;

Taller de lenguaje de signos;

Taller de dibujo y gimnasia manual.

A las 16.00 horas, se clausurará la jornada con una merienda preparada por el personal de la CCAS, que permitirá a los participantes disfrutar de un momento de convivencia hasta las 17.00 horas.

¡Venga a compartir un momento de creatividad, intercambio y descubrimiento!

Información de la CCAS: 05 62 42 54 08

L’événement Journée Bleue À vos mains, prêts, créez Lourdes a été mis à jour le 2025-10-01 par OT de Lourdes|CDT65