Journée borderie & aquarelle Calice & Mandibule Le Havre

Début : 2025-08-27 14:00:00

fin : 2025-08-27 16:30:00

2025-08-27

Une journée entière pour créer un œuvre unique peinte et brodée.

Au programme Le matin

Préparation et création du dessin à broder sur la toile. Dessin et peinture à l’aquarelle.

Immersion dans l’univers de la broderie, matériel et astuces pour bien démarrer votre pratique.

Préparation de votre palette de couleurs, choix des tissus et tambours.

L’après-midi

Initiation aux points de base de la broderie moderne.

Mise en pratique et réalisation de votre œuvre.

La broderie est un art du fil ultra libre et créatif qui vous permettra par la suite de vous amuser et de personnaliser à l’infini tous les supports qui vous inspirent papier, tissus, vêtements usés, feuilles…

Fils et aiguilles seront votre moyen d’expression pour customiser vos supports, les transformer, les réparer et faire passer des messages… bref, créer !

Objectifs apprendre, partager, créer, se changer les idées, booster votre auto-satisfaction !

Matériel fourni et tambour offert. Accessible aux débutants à partir de 10 ans. .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

