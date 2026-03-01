Journée Boss Lady Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Journée Boss Lady

Samedi 7 mars 2026 de 13h à 18h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous lançons les célébrations dès la veille avec une journée dédiée à la force, à la créativité et à la solidarité.

Une journée pour se rassembler, s’inspirer, faire entendre nos voix et faire circuler nos énergies à travers des ateliers et workshops engagés

Un rendez-vous placé sous le signe de la puissance du collectif, du bien-être et de la créativité au féminin.



Au programme samedi 7 mars de 13h à 18h



DÉTENTE & BIEN-ÊTRE

Tout l’après-midi Massages relaxants

13H 15H Confection de tisanes pour ralentir, respirer et se reconnecter à soi par Lucie et Ines

14H 15H Cours de yoga par Juliette

Un Vinyasa tout en douceur axé sur l’ouverture des hanches, super accessible même pour une première fois !

L’occasion de bouger, respirer et se reconnecter à son corps dans une atmosphère bienveillante.

• ATELIERS CRÉATIFS

Divers ateliers créatifs pour créer, explorer et célébrer nos corps et nos imaginaires

13H 15H Atelier Papier Maché par Jude

14H 18H Atelier tricot crochet

15H 17H Atelier “Modèle ta moule” par Youna

15H 17H Atelier breloques par Léna

16H 18H Atelier de fleurs séchées par Juliette



• EXPRESSION & ENGAGEMENT

Des ateliers pour libérer la parole, partager nos récits et faire entendre nos voix

15H 17H30 Atelier d’écriture à partir de l’œuvre de Monique Wittig et sa réécriture hautement féministe des mythes littéraires par Lou-Anne

15H 16H et 17H 18H Atelier théâtre féministe par Olivia



• Selon les ateliers, la participation est à prix libre ou gratuite ! .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

English :

To mark International Women?s Rights Day, we?re kicking off the celebrations the day before with a day dedicated to strength, creativity and solidarity.

