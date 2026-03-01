Journée Boss Lady Le Talus Marseille 12e Arrondissement
Journée Boss Lady Le Talus Marseille 12e Arrondissement samedi 7 mars 2026.
Journée Boss Lady
Samedi 7 mars 2026 de 13h à 18h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-07 13:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous lançons les célébrations dès la veille avec une journée dédiée à la force, à la créativité et à la solidarité.
Une journée pour se rassembler, s’inspirer, faire entendre nos voix et faire circuler nos énergies à travers des ateliers et workshops engagés
Un rendez-vous placé sous le signe de la puissance du collectif, du bien-être et de la créativité au féminin.
Au programme samedi 7 mars de 13h à 18h
DÉTENTE & BIEN-ÊTRE
Tout l’après-midi Massages relaxants
13H 15H Confection de tisanes pour ralentir, respirer et se reconnecter à soi par Lucie et Ines
14H 15H Cours de yoga par Juliette
Un Vinyasa tout en douceur axé sur l’ouverture des hanches, super accessible même pour une première fois !
L’occasion de bouger, respirer et se reconnecter à son corps dans une atmosphère bienveillante.
un lien d’inscription est disponible
https://linktr.ee/juliette.yoga
• ATELIERS CRÉATIFS
Divers ateliers créatifs pour créer, explorer et célébrer nos corps et nos imaginaires
13H 15H Atelier Papier Maché par Jude
14H 18H Atelier tricot crochet
15H 17H Atelier “Modèle ta moule” par Youna
15H 17H Atelier breloques par Léna
16H 18H Atelier de fleurs séchées par Juliette
• EXPRESSION & ENGAGEMENT
Des ateliers pour libérer la parole, partager nos récits et faire entendre nos voix
15H 17H30 Atelier d’écriture à partir de l’œuvre de Monique Wittig et sa réécriture hautement féministe des mythes littéraires par Lou-Anne
15H 16H et 17H 18H Atelier théâtre féministe par Olivia
• Selon les ateliers, la participation est à prix libre ou gratuite ! .
Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm
English :
To mark International Women?s Rights Day, we?re kicking off the celebrations the day before with a day dedicated to strength, creativity and solidarity.
