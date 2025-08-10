Journée Brasero Clohars-Carnoët

Journée Brasero Clohars-Carnoët dimanche 10 août 2025.

Journée Brasero

2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-10 10:00:00
fin : 2025-08-10 21:00:00

Date(s) :
2025-08-10

Le restaurant Bernique rallume le feu pour une session gourmande au bord de l’eau, midi et soir.
Au menu Homard breton entier; Filet de maquereau; Côte de bœuf (origine BZH 1,2kg); Tataki de bœuf.
Le tout accompagné des vibes électro-chill du collectif Sea.lab pour une ambiance parfaite face à l’océan.
Réservation conseillée.   .

2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 49 20 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Brasero Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS