Journée Brasero Clohars-Carnoët
Journée Brasero Clohars-Carnoët dimanche 10 août 2025.
Journée Brasero
2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-10 10:00:00
fin : 2025-08-10 21:00:00
Date(s) :
2025-08-10
Le restaurant Bernique rallume le feu pour une session gourmande au bord de l’eau, midi et soir.
Au menu Homard breton entier; Filet de maquereau; Côte de bœuf (origine BZH 1,2kg); Tataki de bœuf.
Le tout accompagné des vibes électro-chill du collectif Sea.lab pour une ambiance parfaite face à l’océan.
Réservation conseillée. .
2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 49 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Brasero Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS