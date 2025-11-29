Journée brassage festif Parking de la Salle Bilbalka Saint-Palais

Journée brassage festif

La brasserie Luma organise une journée de brassage ouverte au public, l’occasion de partager, le temps d’une journée, nos secrets de fabrication autour de la bière. Sur place, les consommations habituelles sont disponibles pour agrémenter cette journée, avec des tapas. Sur réservation uniquement. .

Parking de la Salle Bilbalka 95 ainaren karrika Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 65 66 53 lumabiere@gmail.com

