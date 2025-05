JOURNEE BRIC A BRAC O Chaos Rit ! – Bouchamps-lès-Craon, 7 juin 2025 10:00, Bouchamps-lès-Craon.

Mayenne

JOURNEE BRIC A BRAC O Chaos Rit ! Lieu-dit La Cahorie Bouchamps-lès-Craon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Ça promet d´être bien cool

De chouettes exposants pépiniériste, friperie, artisanat locale…

De la bonne ambiance animations festives et musicales, des jeux en bois pour petits et grands ! Et l´ami Jameuze Etpiscesttout nous offre ses chansons !

Stand à 1,50€ le mètre

Renseignements et inscriptions 06 19 40 50 60 (Aude) .

Lieu-dit La Cahorie

Bouchamps-lès-Craon 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 19 40 50 60

