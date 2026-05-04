Journée Cabanes Ouvertes Cabane d’Arlas Arette
Journée Cabanes Ouvertes Cabane d’Arlas Arette jeudi 6 août 2026.
Arette
Journée Cabanes Ouvertes Cabane d’Arlas
Cabane d’Arlas Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le temps d’une journée, vivez au rythme du berger et partagez avec lui son métier participation à la traite et à la fabrication du fromage d’estive, découverte du parcours avec le troupeau, visite du saloir…
A partir de 9h
– Démonstration de traite et de fabrication du fromage d’estive AOP
– Découverte du parcours avec le troupeau
– Dégustation et vente de fromages, conserves, charcuteries
Le midi repas du berger avec les produits de la ferme.
Renseignements et réservation par SMS auprès du berger.
Prévoir des vêtements chauds, les températures en montagne étant souvent fraîches. .
Cabane d’Arlas Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 61 09 81
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English : Journée Cabanes Ouvertes Cabane d’Arlas
L’événement Journée Cabanes Ouvertes Cabane d’Arlas Arette a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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