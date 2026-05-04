Journée Cabanes Ouvertes Cabane de Sottou Arette
Journée Cabanes Ouvertes Cabane de Sottou Arette jeudi 30 juillet 2026.
Arette
Journée Cabanes Ouvertes Cabane de Sottou
Cabane de Sottou Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Le temps d’une journée, vivez au rythme du berger et partagez avec lui son métier participation à la traite et à la fabrication du fromage d’estive, découverte du parcours avec le troupeau, visite du saloir….
A partir de 9h30
– Démonstration de traite et de fabrication du fromage d’estive AOP
– Découverte du parcours avec le troupeau
– Visite du saloir
– Dégustation et vente de fromage et de greuil
Le midi repas de la ferme Réservation obligatoire par SMS.
Prévoir des vêtements chauds, les températures en montagne pouvant être fraîches. .
Cabane de Sottou Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 46 67
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English : Journée Cabanes Ouvertes Cabane de Sottou
L’événement Journée Cabanes Ouvertes Cabane de Sottou Arette a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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