Journée cabaret à la ferme LES FOLIES FERMIERES Garrigues

LES FOLIES FERMIERES 1717 route de Saint Sulpice, Maziès Garrigues Tarn

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-09-06 12:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06 2025-09-20 2025-12-13

Journée gourmande aux Folies Fermières !

À 12h, savourez un repas paysan avec salade, volaille, fromages et dessert maison, suivi d’un spectacle à 14h.

81500 Tarn Occitanie +33 6 22 22 12 96 foliesfermieres@gmail.com

English :

Gourmet day at Folies Fermières!

At 12pm, enjoy a country-style meal with salad, poultry, cheese and homemade dessert, followed by a show at 2pm.

German :

Feinschmeckertag in den Folies Fermières!

Genießen Sie um 12 Uhr ein Bauernmahl mit Salat, Geflügel, Käse und hausgemachtem Dessert, gefolgt von einer Aufführung um 14 Uhr.

Italiano :

Giornata gastronomica alle Folies Fermières!

Alle ore 12.00, potrete gustare un pasto in stile rustico con insalata, pollame, formaggio e dolce fatto in casa, seguito da uno spettacolo alle ore 14.00.

Espanol :

¡Jornada gastronómica en las Folies Fermières!

A las 12.00 h, disfrute de una comida campestre con ensalada, aves, queso y postre casero, seguida de un espectáculo a las 14.00 h.

L’événement Journée cabaret à la ferme Garrigues a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de tourisme Intercommunal Tarn Agout