Journée Cabaret à la Ferme Folies Fermières Garrigues

Journée Cabaret à la Ferme

Folies Fermières 1717 route de Saint Sulpice, Maziès Garrigues Tarn

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2026-02-13 09:30:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

2026-02-13 2026-03-20 2026-03-26 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-16 2026-05-07 2026-05-22 2026-06-11 2026-07-02

9h30 Collation et dégustation de Bienvenue 10h Visite de la ferme 12h Repas fermier 14 spectacle revue Splendeur

Folies Fermières 1717 route de Saint Sulpice, Maziès Garrigues 81500 Tarn Occitanie +33 6 22 22 12 96 foliesfermieres@gmail.com

English :

9:30am: Welcome snack and tasting 10am: Tour of the farm 12pm: Farmer’s meal 14pm: Splendeur revue show

