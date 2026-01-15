Journée Cabaret à la Ferme Folies Fermières Garrigues
Journée Cabaret à la Ferme Folies Fermières Garrigues vendredi 13 février 2026.
Journée Cabaret à la Ferme
Folies Fermières 1717 route de Saint Sulpice, Maziès Garrigues Tarn
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 09:30:00
fin : 2026-02-13 17:00:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-03-20 2026-03-26 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-16 2026-05-07 2026-05-22 2026-06-11 2026-07-02
9h30 Collation et dégustation de Bienvenue 10h Visite de la ferme 12h Repas fermier 14 spectacle revue Splendeur
.
Folies Fermières 1717 route de Saint Sulpice, Maziès Garrigues 81500 Tarn Occitanie +33 6 22 22 12 96 foliesfermieres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9:30am: Welcome snack and tasting 10am: Tour of the farm 12pm: Farmer’s meal 14pm: Splendeur revue show
L’événement Journée Cabaret à la Ferme Garrigues a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme Intercommunal Tarn Agout