JOURNÉE CAISSE À SAVON À CAUX Caux samedi 11 octobre 2025.
Avenue du Calvaire Caux Hérault
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Journée de descente de caisses à savon à Caux ! une journée placée sous le signe de la convivialité et de l’humour.
Rejoignez-nous pour un moment de convivialité !
Buvette et petite restauration sur place .
Avenue du Calvaire Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 75 42 24 18
English :
A day of downhill soapbox racing in Caux! A day of conviviality and humor.
German :
Tag der Seifenkistenabfahrt in Caux! Ein Tag im Zeichen der Geselligkeit und des Humors.
Italiano :
Una giornata di gare di downhill soapbox a Caux, all’insegna della convivialità e dell’umorismo.
Espanol :
Un día de descenso en soapbox en Caux. Un día de convivencia y humor.
