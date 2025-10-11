JOURNÉE CAISSE À SAVON À CAUX Caux

Avenue du Calvaire Caux Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Journée de descente de caisses à savon à Caux ! une journée placée sous le signe de la convivialité et de l’humour.

Rejoignez-nous pour un moment de convivialité !

Buvette et petite restauration sur place .

Avenue du Calvaire Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 75 42 24 18

English :

A day of downhill soapbox racing in Caux! A day of conviviality and humor.

German :

Tag der Seifenkistenabfahrt in Caux! Ein Tag im Zeichen der Geselligkeit und des Humors.

Italiano :

Una giornata di gare di downhill soapbox a Caux, all’insegna della convivialità e dell’umorismo.

Espanol :

Un día de descenso en soapbox en Caux. Un día de convivencia y humor.

