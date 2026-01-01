Journée câlin avec Arvi La Chal Saint-Jean-d’Arves
Journée câlin avec Arvi La Chal Saint-Jean-d’Arves mercredi 14 janvier 2026.
Journée câlin avec Arvi
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie
Début : 2026-01-14 09:00:00
fin : 2026-01-14
2026-01-14
La Journée Câlin d’Arvi est un moment placé sous le signe de la douceur, du partage et de la bonne humeur.
Jeux calmes, temps de détente et instants de bienveillance invitent chacun à se sentir bien et à profiter d’une journée réconfortante.
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com
English : Hug day with Arvi
Arvi’s Cuddle Day is a time for gentleness, sharing and good humour.
Quiet games, relaxation and moments of kindness invite everyone to feel good and enjoy a comforting day.
