Journée canine Parking de l’Ecole Saint-Crépin
dimanche 27 septembre 2026 · Parking de l'Ecole · Saint-Crépin
Informations pratiques
Saint-Crépin
Journée canine
Parking de l’Ecole 5 route de Tonnay Boutonne Saint-Crépin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Participez à une journée tournée vers le bien-être animal et le vivre-ensemble.
A l’occasion de la Semaine nationale du chien, la municipalité de Saint Crépin organise, pour la 2éme année consécutive, une journée dédiée à nos compagnons à quatre pattes.
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Parking de l’Ecole 5 route de Tonnay Boutonne Saint-Crépin 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 23 33 evenement@saintcrepin.fr
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English :
Join us for a day focused on animal welfare and community.
In celebration of National Dog Week, the town of Saint-Crépin is organizing, for the second consecutive year, a day dedicated to our four-legged friends.
L’événement Journée canine Saint-Crépin a été mis à jour le 2026-09-03 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin