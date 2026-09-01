Journée canine Parking de l’Ecole Saint-Crépin

Informations pratiques

Saint-Crépin

Journée canine

Parking de l’Ecole 5 route de Tonnay Boutonne Saint-Crépin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Participez à une journée tournée vers le bien-être animal et le vivre-ensemble.

A l’occasion de la Semaine nationale du chien, la municipalité de Saint Crépin organise, pour la 2éme année consécutive, une journée dédiée à nos compagnons à quatre pattes.

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Parking de l’Ecole 5 route de Tonnay Boutonne Saint-Crépin 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 23 33 evenement@saintcrepin.fr

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English :

Join us for a day focused on animal welfare and community.

In celebration of National Dog Week, the town of Saint-Crépin is organizing, for the second consecutive year, a day dedicated to our four-legged friends.

L’événement Journée canine Saint-Crépin a été mis à jour le 2026-09-03 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin