Journée caritative au Karting Challenge « Le Défi d’Enzo » Belmont-sur-Rance dimanche 9 novembre 2025.

Belmont-sur-Rance Aveyron

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Ne manquez pas notre journée caritative, afin de soutenir l’inclusion dans les sports mécaniques, sur le circuit de Belmont classé 5ème meilleur circuit national ! Au programme courses de karting ouvertes à tous, expositions de véhicules…

Le programme

10h30-12h30 2h de course de karting ouvertes à tous (débutants et confirmés) à partir de 11 ans

13h30-16h30 3h d’endurance kart semi compétition, à partir de 14 ans

Toute la journée

– Exposition de véhicules

– Présence de clubs et d’associations

– Restauration sur place

– Et surtout… un moment convivial et engagé !

Que vous veniez pour piloter, encourager ou simplement passer un bon moment, chaque présence compte.

Vous souhaitez participer et vous êtes seul ? Pas de souci ! Des équipes pourront être créées afin que tout le monde puisse piloter !

Venez nombreux, invitez vos amis, votre famille, vos collègues. Faites chauffer les moteurs pour la solidarité.

On vous attend sur la ligne de départ !

Réservation obligatoire .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 99 24 99 17 association.unvolantpourenzo@outlook.fr

English :

Don?t miss our charity day, to support inclusion in motor sports, on the Belmont circuit, ranked 5th best in France! On the program: karting races open to all, vehicle exhibitions…

German :

Verpassen Sie nicht unseren Wohltätigkeitstag, um die Inklusion im Motorsport zu unterstützen, auf der Belmont-Rennstrecke, die als fünftbeste nationale Rennstrecke eingestuft wurde! Auf dem Programm stehen Kart-Rennen für jedermann, Fahrzeugausstellungen…

Italiano :

Non perdete la nostra giornata di beneficenza a favore dell’inclusione negli sport motoristici, sul circuito di Belmont, il 5° migliore di Francia! In programma: gare di karting aperte a tutti, esposizioni di veicoli…

Espanol :

No se pierda nuestra jornada benéfica en favor de la inclusión en los deportes de motor, en el circuito de Belmont, ¡el 5º mejor de Francia! En el programa: carreras de karts abiertas a todos, exhibiciones de vehículos…

L’événement Journée caritative au Karting Challenge « Le Défi d’Enzo » Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2025-09-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)