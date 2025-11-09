Journée caritative au Karting Challenge « Le Défi d’Enzo » Belmont-sur-Rance
Journée caritative au Karting Challenge « Le Défi d’Enzo » Belmont-sur-Rance dimanche 9 novembre 2025.
Journée caritative au Karting Challenge « Le Défi d’Enzo »
Belmont-sur-Rance Aveyron
Ne manquez pas notre journée caritative, afin de soutenir l’inclusion dans les sports mécaniques, sur le circuit de Belmont classé 5ème meilleur circuit national ! Au programme courses de karting ouvertes à tous, expositions de véhicules…
Le programme
10h30-12h30 2h de course de karting ouvertes à tous (débutants et confirmés) à partir de 11 ans
13h30-16h30 3h d’endurance kart semi compétition, à partir de 14 ans
Toute la journée
– Exposition de véhicules
– Présence de clubs et d’associations
– Restauration sur place
– Et surtout… un moment convivial et engagé !
Que vous veniez pour piloter, encourager ou simplement passer un bon moment, chaque présence compte.
Vous souhaitez participer et vous êtes seul ? Pas de souci ! Des équipes pourront être créées afin que tout le monde puisse piloter !
Venez nombreux, invitez vos amis, votre famille, vos collègues. Faites chauffer les moteurs pour la solidarité.
On vous attend sur la ligne de départ !
Réservation obligatoire .
Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 99 24 99 17 association.unvolantpourenzo@outlook.fr
English :
Don?t miss our charity day, to support inclusion in motor sports, on the Belmont circuit, ranked 5th best in France! On the program: karting races open to all, vehicle exhibitions…
German :
Verpassen Sie nicht unseren Wohltätigkeitstag, um die Inklusion im Motorsport zu unterstützen, auf der Belmont-Rennstrecke, die als fünftbeste nationale Rennstrecke eingestuft wurde! Auf dem Programm stehen Kart-Rennen für jedermann, Fahrzeugausstellungen…
Italiano :
Non perdete la nostra giornata di beneficenza a favore dell’inclusione negli sport motoristici, sul circuito di Belmont, il 5° migliore di Francia! In programma: gare di karting aperte a tutti, esposizioni di veicoli…
Espanol :
No se pierda nuestra jornada benéfica en favor de la inclusión en los deportes de motor, en el circuito de Belmont, ¡el 5º mejor de Francia! En el programa: carreras de karts abiertas a todos, exhibiciones de vehículos…
