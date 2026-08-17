Informations pratiques

Belmont-sur-Rance

Journée caritative au Karting Challenge Le Défi d’Enzo

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Ne manquez pas notre journée caritative, afin de soutenir l’inclusion dans les sports mécaniques, sur le circuit de Belmont classé 5ème meilleur circuit national ! Au programme courses de karting ouvertes à tous

Le programme

10h30-12h30 2h de course de karting ouvertes à tous (débutants et confirmés) à partir de 11 ans

13h30-16h30 3h d’endurance kart semi compétition, à partir de 14 ans

Toute la journée

– Présence de clubs et d’associations

– Restauration sur place

– Et surtout… un moment convivial et engagé !

Podium, ambiance, snack, buvette, vous attendent !

Une partie des bénéfices sera reversée au circuit de Belmont afin que des baptêmes en biplace puissent être offerts aux personnes en situation de handicap.

L’autre partie sera reversée à l’association qui soutient les enfants en situation de handicap à travers des actions sportives, solidaires et dans la découverte des sports mécaniques.

Vous souhaitez participer et vous êtes seul ? Pas de souci ! Des équipes pourront être créées afin que tout le monde puisse piloter !

Venez nombreux, invitez vos amis, votre famille, vos collègues. Faites chauffer les moteurs pour la solidarité.

On vous attend sur la ligne de départ !

Réservation obligatoire .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 99 24 99 17 association.unvolantpourenzo@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss our charity event to support inclusion in motorsports at the Belmont Circuit—ranked as the 5th best national circuit! On the agenda: kart races open to everyone

L’événement Journée caritative au Karting Challenge Le Défi d’Enzo Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-08-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)