Journée Carnaval à l’Hippodrome du Bouscat – Samedi 8 mars Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat
Journée Carnaval à l’Hippodrome du Bouscat – Samedi 8 mars Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat samedi 8 mars 2025.
Journée Carnaval à l’Hippodrome du Bouscat – Samedi 8 mars Samedi 8 mars, 11h00 Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-03-08T11:00:00 – 2025-03-08T16:00:00
Fin : 2025-03-08T11:00:00 – 2025-03-08T16:00:00
Journée Carnaval à l’Hippodrome du Bouscat – Samedi 8 mars
Le samedi 8 mars, l’Hippodrome du Bouscat invite le public à une Journée Carnaval festive et conviviale, accessible gratuitement à tous.
Au programme :
8 courses de trot, incluant le Grand Prix des Trotteurs et le Grand Prix du Printemps
Animations festives pour toute la famille :
✨ Venez déguisé – bonbons offerts aux enfants en costume
Atelier maquillage
♂️ Clown & échassiers
Structure gonflable
Looping la mascotte
Restauration à La Table de l’Hippodrome et à la brasserie.
Infos pratiques :
Date : Samedi 8 mars – dès 11h00
Lieu : Hippodrome, 8 avenue de l’Hippodrome, 33110 Le Bouscat
️ Entrée : Gratuite
Accès : Facile en transports en commun
️ Parking : Gratuit sur place
Programme disponible : 3 €
Un événement incontournable pour les amateurs de courses et les familles en quête de divertissement !
⚠ Jeu responsable : Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux (pertes financières, conflits familiaux, addiction). Plus d’informations sur joueurs-info-service.fr ou au 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l’hippodrome 33 Le Bouscat 33320 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Le samedi 8 mars, l’Hippodrome du Bouscat invite le public à une Journée Carnaval festive et conviviale, accessible gratuitement à tous. hippodrome courses hippiques