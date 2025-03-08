Journée Carnaval à l’Hippodrome du Bouscat – Samedi 8 mars Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat

Journée Carnaval à l’Hippodrome du Bouscat – Samedi 8 mars Samedi 8 mars, 11h00 Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Gironde

Le samedi 8 mars, l’Hippodrome du Bouscat invite le public à une Journée Carnaval festive et conviviale, accessible gratuitement à tous.

Au programme :

8 courses de trot, incluant le Grand Prix des Trotteurs et le Grand Prix du Printemps

Animations festives pour toute la famille :

✨ Venez déguisé – bonbons offerts aux enfants en costume

Atelier maquillage

‍♂️ Clown & échassiers

Structure gonflable

Looping la mascotte

Restauration à La Table de l’Hippodrome et à la brasserie.

Infos pratiques :

Date : Samedi 8 mars – dès 11h00

Lieu : Hippodrome, 8 avenue de l’Hippodrome, 33110 Le Bouscat

️ Entrée : Gratuite

Accès : Facile en transports en commun

️ Parking : Gratuit sur place

Programme disponible : 3 €

Un événement incontournable pour les amateurs de courses et les familles en quête de divertissement !

⚠ Jeu responsable : Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux (pertes financières, conflits familiaux, addiction). Plus d’informations sur joueurs-info-service.fr ou au 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l’hippodrome 33 Le Bouscat 33320 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

