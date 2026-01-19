Journée carnaval sur les pistes Métabief

Journée carnaval sur les pistes

Pied des pistes Métabief Doubs

Début : 2026-02-18 09:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

Venez skier déguisés et profitez d’un forfait journée à 16€50 la journée (hors assurance et carte skipass).

Distribution de boissons chaudes. Ventes de crêpes sucrées, salées et pop corn.

Concours de déguisement participez au tirage au sort pour remporter votre forfait journée de ski, des tours de luge et bien d’autres surprises !

Atelier de fabrication de masques.

Sculpture de ballons et maquillage. .

Pied des pistes Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com

English : Carnaval sur les pistes de Métabief

