Journée Cavallini Saintes-Maries-de-la-Mer

Journée en l’honneur de la Manade Cavallini. (sous réserve)
Au programme
12h00 Abrivado de la Manade des Baumelles. Parcours Bouvau/Arènes.
15h00 Course Camarguaise aux Arènes. Mise à l’honneur de la Manade Cavallini.   .

English :

Day in honor of the Manade Cavallini (to be confirmed)

German :

Tag zu Ehren der Manade Cavallini. (unter Vorbehalt)

Italiano :

Giornata in onore della Manade Cavallini (da confermare)

Espanol :

Día en honor de la Manade Cavallini (pendiente de confirmación)

