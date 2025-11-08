Journée Cavallini Saintes-Maries-de-la-Mer
Journée Cavallini Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 8 novembre 2025.
Journée Cavallini
Samedi 8 novembre 2025 à partir de 12h. Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-08 12:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Journée en l’honneur de la Manade Cavallini. (sous réserve)
Au programme
12h00 Abrivado de la Manade des Baumelles. Parcours Bouvau/Arènes.
15h00 Course Camarguaise aux Arènes. Mise à l’honneur de la Manade Cavallini. .
Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 82 55
English :
Day in honor of the Manade Cavallini (to be confirmed)
German :
Tag zu Ehren der Manade Cavallini. (unter Vorbehalt)
Italiano :
Giornata in onore della Manade Cavallini (da confermare)
Espanol :
Día en honor de la Manade Cavallini (pendiente de confirmación)
