Journée Cécité et Mobilité Beauvais

Place Jeanne Hachette Beauvais

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

L’association des chiens guides d’aveugles Centres Paul CORTEVILLE organise une journée Cécité et Mobilité afin de sensibiliser à ses missions en faveur des personnes déficientes visuelles. Cet évènement sera l’occasion de faire connaître l’Association et ses missions mais aussi d’informer les personnes non ou mal voyantes sur leur possibilité de constituer un dossier de demande de chien guide ou de canne blanche électronique. L’association proposera des rencontres avec des professionnels du déplacement, des parcours avec des mises en situation ainsi que des démonstrations d’éducation avec des futurs chiens guides. 0 .

Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 7 71 35 52 70

