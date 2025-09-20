JOURNÉE CHAMANIQUE MABON Gabriac

Mabon c’est l’équinoxe d’automne, où les jours commencent à raccourcir. Au programme exercices énergétiques, voyages au son du tambour, constellations, cercles de paroles et de tambours, danses transes de guérison, … Sur inscription, places limitées. Prenez votre confort et tambour + repas partagés.

Mabon c’est l’équinoxe d’automne, où les jours commencent à raccourcir, où on engrange les dernières récoltes et où on tri « le bon grain de l’ivraie » pour ne garder que le bon pour l’hiver à venir. C’est un temps de gratitude pour ce qui à été engrangé, le temps de l’entrée dans la pleine maturité (de l’année), dans la sagesse, riches que nous sommes de nos expériences. Mabon est le moment idéal pour reconnaître en « nous-m’aime » notre richesse d’être, communier avec gratitude avec notre trésor intérieur et le rayonner !

Au programme

– Exercices énergétiques et d’ancrage

– Voyages de la conscience au son du tambour

– Reliance à l’invisible et aux guides

– Constellations

– Cercles de paroles

– Cercles de tambours

– Danses transes de guérison …

Stage de pratiques chamaniques animé par Gisèle, inscription dès maintenant et au plus tôt, places limitées ! Arrhes demandées pour confirmation d’inscription. En extérieur si le temps le permet, prenez votre confort et tambour + repas partagés.

Participation en conscience à partir de 60€ .

Gabriac 48110 Lozère Occitanie +33 6 03 47 07 79

English :

Mabon is the autumnal equinox, when the days begin to shorten. On the program: energy exercises, drumming journeys, constellations, talking and drumming circles, healing trance dances, etc. Registration required, places limited. Bring your own comfort and drum + shared meal.

German :

Mabon ist die Herbst-Tagundnachtgleiche, an der die Tage beginnen, kürzer zu werden. Auf dem Programm stehen Energieübungen, Trommelreisen, Aufstellungen, Wort- und Trommelkreise, heilende Trancetänze, … Nach Anmeldung, begrenzte Plätze. Nehmen Sie Ihren Komfort und Trommel mit + gemeinsame Mahlzeiten.

Italiano :

Mabon è l’equinozio d’autunno, quando le giornate iniziano ad accorciarsi. In programma: esercizi energetici, viaggi con i tamburi, costellazioni, cerchi di conversazione e di tamburi, danze di trance di guarigione, ecc. Iscrizione obbligatoria, posti limitati. Portate il vostro comfort e il vostro tamburo + pasto condiviso.

Espanol :

Mabon es el equinoccio de otoño, cuando los días empiezan a acortarse. En el programa: ejercicios energéticos, viajes con tambores, constelaciones, círculos de conversación y tambores, danzas de trance curativo, etc. Inscripción obligatoria, plazas limitadas. Trae tu comodidad y tu tambor + comida compartida.

